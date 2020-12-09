Обстановка в Хабаровском крае 9 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 9 декабря, в Хабаровске без осадков, ночью -13 -15, днем -6 -8, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -13 -19, днем -4 -10, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -13 -30, днем -3 -15, ветер западный, юго-западный 3-14 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -15 -27, днем -7 -20, ветер западный, северо-западный 3-12 м/с, на побережье местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 27254.