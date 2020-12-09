В ЕАО предлагают ограничить новогодние елки и корпоративы Фото: Анна САДОВНИКОВА

В ЕАО предлагают ограничить новогодние елки и корпоративы. Автор инициативы - руководитель регионального управления Роспотребнадзора Павел Копылов. Он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. В области в целом зафиксировали 3190 случаев заболевания. Ежедневный прирост составляет чуть менее одного процента.

- Новые ограничения рекомендуют ввести, чтобы не допустить вспышки заболевания после новогодних праздников. Речь идет в том числе о банкетах на рабочих местах и массовых мероприятиях на открытом воздухе. Логика в данном случае проста - чем меньше социальных контактов, тем меньше случаев заражения COVID-19, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

При этом власти хоть и отметили необходимость усиления мер безопасности, но все-таки не планируют полностью лишить людей возможности собраться на площади. До конца года этот вопрос будут детально рассматривать на оперативном штабе.