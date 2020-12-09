Обстановка в Хабаровске 9 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 9 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды, отопления. За минувшие сутки в краевой столице на дороги высыпали 5,9 тонны песчано-соляной смеси и реагента. За сутки выявили 94 кубометра снега.

- Кроме того, за минувшие сутки в городе случилось 29 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 890 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным министерства здравоохранения края на 8 декабря 2020 года, в регионе общее число заражений коронавирусом 27254. Из них 19489 выявили в Хабаровске. За последние сутки в регионе зафиксировали 334 новых случая заражения, из них 240 в Хабаровске. Жителей и гостей краевого центра убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки и делать влажную уборку в помещениях.