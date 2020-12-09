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Прокуратура указала мэрии Хабаровска на разбитые дороги

Через суд городскую администрацию обязали устранить повреждения дорожного покрытия
Александр ШТААЛЬ
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Прокуратура указала мэрии Хабаровска на разбитые дороги

Прокуратура указала мэрии Хабаровска на разбитые дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура указала мэрии Хабаровска на разбитые дороги. По предварительной информации, проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения провели в Индустриальном районе. Выяснили, что в районе пересечения дороги на улице Уссурийской и переулке Дзержинского, многоквартирных домов по переулку Инскому, 15, улице Пионерской, 52 и улице П. Л. Морозова, 132 есть многочисленные выбоины, просадка, пролом, отсутствие дорожной разметки.

- В мэрии не приняли меры по исполнению своих обязанностей, предусмотренных федеральным законодательством. Между тем данные обстоятельства могут привести к причинению вреда здоровью граждан. В связи с этим прокурор района направил в Центральный районный суд Хабаровска административные иски об устранении дефектов дорожного покрытия, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд удовлетворил иски и обязал администрацию Хабаровска устранить повреждения дорожного покрытия. Решения суда в законную силу не вступили.