Юные хоккеисты опробуют лед на новом стадионе в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные хоккеисты опробуют лед на новом стадионе в Хабаровске. Пока «Заря 27» на улице Воровского работает в тестовом режиме. Однако скоро каток будет открыт для всех любителей активного образа жизни. Спортивный объект находится в поселке имени Горького.

- Работы по обновлению стадиона провели в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». В них вложили 90 миллионов рублей. Деньги выделяли из муниципального, регионального и федерального бюджетов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что сейчас формируют штат сотрудников спортобъекта. Общее число работников 21 человек. До конца года комплексу необходимо принять на работу девять сотрудников - это минимальная бригада, которая будет следить за порядком на стадионе и обслуживать его системы.