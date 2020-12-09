Бюджет на 2021 год приняли во втором чтении в Хабаровском крае Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Бюджет на 2021 год приняли во втором чтении в Хабаровском крае. Во время обсуждения в закдуме против проголосовали только коммунисты. Представители партии «Единая Россия» поддержали своих оппонентов из «ЛДПР».

Согласно документу, который был представлен на обсуждение, общий объем доходов 114 944 382, 02 тысяч рублей, расходов 122 432 390,63 тысяч рублей. При этом среди доходов неналоговые и налоговые поступления в сумме 80 569 951,00 тысяч рублей, безвозмездные поступления - 34 374 431,02 тысяч рублей.

Во время обсуждения в Закдуме против проголосовали только коммунисты Фото: Евгения МОЛОТОВА

Отметим также, что верхний предел государственного внутреннего долга Хабаровского края, по данным на 1 января 2022 года, установлен в сумме 66 638 521,56 тысяч рублей. В том числе верхний предел госдолга по государственным гарантиям края в сумме 464 230 рублей. Дефицит краевого бюджета в сумме 7488 088, 61 тысяч рублей.