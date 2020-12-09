Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых Фото: Олег ЗОЛОТО

СберБанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

По программе можно купить жилье, расположенное на сельских территориях России:

• на вторичном рынке - у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

• на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита:

• для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа - пять миллионов рублей;

• для остальных регионов России - три миллиона рублей.

Максимальный срок кредита - 25 лет. Первоначальный взнос - от 15% стоимости недвижимости.

Как сообщил Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик», программу запустили в мае этого года, выделенный минсельхозом для банка годовой лимит в 97 миллионов рублей приняли за восемь часов. Затем возобновили прием заявок в августе - и за два дня исчерпали дополнительный лимит. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 миллионов рублей и позволит большему числу россиян приобрести жилье по льготной ставке от 2,7% годовых.

Ознакомиться с подробными условиями кредитования, оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.