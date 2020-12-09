Профессору в Хабаровском крае присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации» ФОТО: региональный минздрав

Врачу в Хабаровском крае присвоили звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Поздравления принимает профессор кафедры онкологии ДВГМУ, доктор медицинских наук, профессор Николай Бояринцев.

- Почетное звание присвоили указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 16 апреля 2020 года за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации Николая Бояринцева наградили позже, - прокомментировали в краевом минздраве.

Для справки: Николай Бояринцев оперирует более 40 лет в городской клинической больнице №11 Хабаровска. Почти столько же работает в Дальневосточном государственном медицинском университете. У него обучались нынешние руководители хирургических отделений многопрофильных больниц в краевой столице и Городе юности. К слову, он разработал методику лапароскопических вмешательств при повторных операциях на органах брюшной полости в экстренной хирургии. Сейчас его метод используют в клиниках России.