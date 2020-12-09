Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 9 декабря 2020: лечатся 256 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на утро 9 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре лечение получают 577 человек. Из них у 256 человек официально подтвержден коронавирус. За минувшие сутки по выздоровлению выписали 36 человек, госпитализировали 55 человек.

- В реанимационном отделении находятся 30 пациентов. У двух человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 319 пациентов с внебольничной пневмонией. За сутки госпитализировали 92 человека с этим диагнозом, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать противоэпидемиологические меры - масочный режим социальную дистанцию. Пожалуйста, избегайте массового скопления людей, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют оставаться дома.