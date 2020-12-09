Плати QR и получай миллион бонусов от программы лояльности «СберСпасибо» Фото: Евгения ГУСЕВА

Владельцы карт СберБанка смогут получить миллион бонусов от программы лояльности «СберСпасибо» и вернуть до 100% стоимости покупки, если она оплачена с помощью «Плати QR» от Сбера.

Для этого нужно быть участником программы лояльности «СберСпасибо» и в период до 10 января 2021 года оплатить хотя бы одну покупку в любом магазине, где принимают оплату по QR-коду от Сбера, с помощью этого сервиса.

В качестве подарков участники акции будут получать бонусы - от пяти до 100 процентов от суммы покупки. Шанс получить один миллион бонусов будет у тех, кто воспользуется сервисом «Плати QR» три раза или больше. Акция действует на всей территории Российской Федерации.

Как сообщил Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг», блок «Розничный бизнес», СберБанк, сервис «Плати QR» доступен в более чем 240 тысячах торговых точек, в том числе в крупных розничных сетях, таких, как «Лента», «Виктория», «Ригла», «Терволина», Hoff и других.

Адреса торговых предприятий, принимающих оплату по QR-коду, на странице акции.

Зарегистрироваться в программе лояльности «СберСпасибо» можно на сайте или в мобильном приложении.

Оплатить покупку по «Плати QR» можно двумя способами.

- Клиент самостоятельно формирует QR-код в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а кассир сканирует его с экрана телефона. Для этого нужно нажать на значок QR-кода в левом верхнем углу приложения и перейти на вкладку «Оплатить».

- Клиент считывает QR-код, выведенный кассиром на монитор покупателя или кассовую ленту, с помощью приложения Сбербанк Онлайн. Для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код и открыть приложение «Сбербанк Онлайн» по интерактивной ссылке в коде.

Способ оплаты зависит от того, какой способ выбран торговым предприятием. В крупных сетевых магазинах чаще применяется технология сканирования персонального QR-кода покупателя, это позволяет быстро проводить операцию оплаты, используя обычный сканер штрих-кодов. Предприятия малого бизнеса часто выбирают печатный вариант QR-кода. А предприятия, использующие кассу «Эвотор», могут принимать оплату по QR любым из этих способов.