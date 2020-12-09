В ЕАО сократилось число амбулаторных больных с новой коронавирусной инфекцией Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономии участники оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса обсудили вопросы тестирования сотрудников учреждений соцобслуживания и предоставления бесплатных лекарств амбулаторным пациентам с COVID-19. Отметили, что сократилось число амбулаторных больных с коронавирусом. Об улучшении ситуации с пневмонией говорить пока рано.

- В учреждениях соцобслуживания, работающих в закрытом режиме, вопросы осложнения эпидситуации решают оперативно. На контроле ситуация в санатории «Кульдур», где выявили три случая заражения коронавирусом. Также изолировали 15 человек, у которых появились признаки ОРВИ. Новых отдыхающих «Кульдур» пока не принимает, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также участники штаба обсудили предложение о финансировании мероприятий, связанных с проведением тестирования сотрудников областных государственных учреждений соцобслуживания перед отправкой на 14-дневную вахту. На два месяца работы необходимо 1,15 миллиона рублей.