Приятель автолюбителя угнал машину в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Приятель автолюбителя угнал машину в Хабаровске. По предварительной информации, потерпевший обратился в полицию и рассказал, что оставил транспорт около дома и на время уехал из города. Когда вернулся, иномарки уже не было.

- По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 25-летний приятель владельца иномарки. Правоохранители установили, что фигурант продал автомобиль стоимость в 180 тысяч рублей за 33 тысячи, а деньги потратил на собственные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до пяти лет. Похищенную машину уже нашли и вернули законному владельцу.