В Москве оценили медовый вкус Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минсельхозе России подвели итоги первого национального конкурса брендов продуктов питания «Вкусы России». В числе лауреатов оказался и «Сидиминский мед». К слову, всего победителей 24 в восьми номинациях.

- Продукция из Хабаровского края оказалась лучшей среди региональных брендов в номинации «Из нашей деревни». Лидеров выявляли среди продукции, представленной из населенных пунктов с численностью населения до трех тысяч человек. «Сидиминский мед» занял второе место, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что победа в конкурсе дает участникам не только репутационные преимущества. Так, победителям помогут в продвижении локальных брендов. К слову, конкурс планируют проводить каждый год. В этом году среди заявленных брендов от Хабаровского края также были «Мухенская минеральная вода» из района имени Лазо и «Чернореченкое молоко» из Хабаровского района.