На площади в Биробиджане устанавливают Новогоднюю елку Фото: администрация Биробиджана

На площади Ленина в Биробиджане устанавливают главную новогоднюю елку. Площадку для работ уже подготовили, и стартовала сборка 25-метрового дерева. Ранее сообщалось, что уже началась заготовка ледяных блоков для новогоднего городка. Из этого же материала сделают также ограждение на площади.

- Когда елку соберут и украсят, специалисты возьмутся за новогоднее оформление городских улиц. Напомним, в областной столице будут работать три новогодние площадки - площадь имени Ленина, городской парк культуры и отдыха и площадь рядом с городским Дворцом культуры, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Сейчас на площади имени Ленина обустраивают ледовый городок, сделают две деревянные горки. Специалисты также оформляют иллюминацией живые ели. В этом году здесь появились новые арт-объекты, украшенные в соответствии с новогодней тематикой. Еще на площади имени Ленина зальют каток.