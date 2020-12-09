В Хабаровском крае потушили часть возгорания на свалке бытовых отходов Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае потушили большую часть возгорания на свалке бытовых отходов. Инцидент случился в семи километрах от поселка Солнечный в Солнечном районе. По данным комитета правительства края по гражданской защите, в тушении пожара принимают участие три расчета в составе девяти человек. Также используют спецтехнику.

Изначальная площадь возгорания составляла 1,6 гектара. По последним данным, площадь пожара составляет 120 квадратных метров. Одновременно с тушением проводят работу по перевалке отходов на глубину прогорания с последующей проливкой и перемещением для складирования. С помощью тяжелой техники просыпают грунтом слои горения, чтобы остановить поступление воздуха в очаги пожара.

Пока причиной пожара называют самовозгорание в результате разложения отходов в теле свалки. Сложность их ликвидации объясняют отсутствием прямого доступа. Местами глубина горения достигает семи метров.