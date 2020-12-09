В Гордуме Комсомольска-на-Амуре приняли бюджет на 2021 год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Гордуме Комсомольска-на-Амуре приняли бюджет на 2021 год. Заседание состоялось сегодня, 9 декабря. По предварительным данным, расходы местного бюджета составят семь миллиардов 82 миллиона рублей, доходы - шесть миллиардов 632 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, поступление налоговых и неналоговых отчислений в бюджет ожидаются в сумме два миллиарда 480 миллионов рублей. Из них более 70% это налоговые отчисления. Поступления в виде налогов на доходы физических лиц в будущем году прогнозируют в один миллиард 252 миллиона рублей.

К слову, по сравнению с 2020 годом налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет запланированы со снижением на 65 миллионов рублей. Причиной снижения специалисты называют отмену со следующего года единого налога на вмененный доход. Более подробная информация на сайте мэрии.