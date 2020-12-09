Михаил Дегтярев встретился с руководителями муниципальных образований Хабаровского края Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев встретился с руководителями муниципальных образований Хабаровского края. Целью этих деловых мероприятий было обсуждение итогов социально-экономического развития района. Также внимание уделили реализации приоритетных проектов. В частности речь шла о планах на следующий год.

- На встречу с врио губернатора региона пришли глава Комсомольского района Александр Коломыцев и глава Охотского района Максим Климов. С последним также обсудили особенности развития северной территории, работу над первоочередными задачами, включая прохождение отопительного сезона. Кроме того, Максим Климов доложил Михаилу Дегтяреву о перспективных направлениях работы, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, Михаил Дегтярев побывал во всех районах края, попытался вникнуть в проблемы, с которыми сталкиваются местные жители. В некоторых районах он побывал уже по нескольку раз.