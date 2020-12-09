Хабаровчанка с детьми потеряла и вновь нашла крышу над головой в спорной квартире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчанка с детьми потеряла и вновь нашла крышу над головой в спорной квартире. По предварительной информации, женщина вполне законно купила жилье по договору купли-продажи 2\3 доли в спорной квартире, однако пользоваться ею по вине второго собственника не имеет возможности.

- Проблему пришлось решать через суд. Женщина подала иск с требованием вселить ее и детей в спорную квартиру. Служители Фемиды удовлетворили требования истицы, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

После суда судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство. Об этом, соответственно, предупредили должника. Также ему рассказали об ответственности за неисполнение решения суда. Однако мужчина не сразу, видимо, понял, о чем идет речь, и дождался назначения исполнительского сбора. Кроме того, когда он увидел на пороге представителей закона, то решил выполнить их требования - пустил женщину и ее детей в помещение.