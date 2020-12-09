В Хабаровске проводят консультации по программе «Жилье для молодых семей» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске проводят консультации по программе «Жилье для молодых семей». На все вопросы специалисты управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города отвечают только по телефонам 40-89-94 и 40-89-92. Очные встречи не проводят в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Также вопросы можно направить на электронный адрес gmp@khabarovskadm.ru или yazkovsv@khabarovskadm.ru. Напомним, программу реализуют в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Работу проводят в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Подробная информация по участию в программе на сайте управления в разделе «Молодежь Хабаровска», вкладка «Семья», в которой нужно открыть «ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ, КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ, АДРЕСА ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ».