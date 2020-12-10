Обстановка в Хабаровском крае 10 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Борис КОКУРИН

Сегодня, 10 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, ночью -13 -15, днем -5 -7, ветер южный 5-10 м/с. На юге региона преимущественно без осадков, ночью -13 -19, днем -4 -10, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах преимущественно без существенных осадков (Комсомольский, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский районы - местами небольшой снег), ночью -13 -30, днем -2 -17, ветер западный, юго-западный 3-13 м/с. На севере края преимущественно без осадков, ночью -15 -28, днем -8 -23, ветер западный, северо-западный 3-13 м/с, на побережье местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 17 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 27589.