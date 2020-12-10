В Хабаровском крае осудили подполковника внутренней службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудили подполковника внутренней службы. По предварительной информации, экс-начальника восьмого представительства заказчика Управления представителей заказчика департамента тыла МВД России признали виновным в получении взятки.

- Из материалов дела следует, что фигурант в мае 2020 года путем вымогательства получил от директора компании «Дальтехмашсервис» взятку в виде денег в сумме 250 тысяч рублей. Это было вознаграждением за беспрепятственную приемку 12 автомобилей Kia Rio в рамках поставки по государственным контрактам. Передача денег состоялась под контролем правоохранителей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также осужденный в октябре 2019 года нашел на территории базы «Амур» пригодные для стрельбы боеприпасы. Находку в виде 140 патронов для боевого нарезного огнестрельного оружия он привез домой и хранил до момента изъятия при проводимом обыске в мае 2020 года. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.