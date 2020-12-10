Обстановка в Хабаровске 10 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным на утро 10 декабря 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей, холодной воды и отопления. В краевой столице не работают 38 лифтов. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 2,6 тонны песчано-соляной смеси и реагента, с улиц и дворов собрали и вывезли 73 кубометра снега.

- Кроме того, за минувшие сутки в Хабаровске случилось 34 дорожных аварии, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 904 раза. Сегодня утром на городские маршруты вышло 582 единицы общественного транспорта. Из них 31 трамвай, 17 троллейбусов и 534 автобуса, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 27589. За минувшие сутки выявили 335 новых случаев заражения, из них 315 в Хабаровске. Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, делать в помещениях влажную уборку.