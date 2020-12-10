«Домик для мусора» соорудили в Хабаровском крае ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края

«Домик для мусора» соорудили в Хабаровском крае. Реализовал проект в Бриаканском сельском поселении района имени Полины Осипенко ТОС «Звезда». Сооружение поможет решить главную проблему местных жителей.

- На территории поселения отсутствуют мусорные баки. Поэтому люди вынуждены были выкидывать отходы в лес. Это, в свою очередь, приводило к образованию крупных помоек и причинению существенного вреда экологии, - рассказали в Главном управлении внутренней политики правительства края.

Напомним, на сегодняшний день в Бриакане проживают 78 человек, 74 из которых задействованы в грантовой программе ТОСа. К слову, при реализации проекта также провели санитарную очистку территории, а именно ликвидировали несанкционированные свалки, приобрели готовую конструкцию для сбора бытовых отходов с мусорными баками.