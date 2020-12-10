В Хабаровске состоится суд над мужчиной, напавшим с ножом на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске состоится суд над мужчиной, напавшим с ножом на несовершеннолетнего. По версии следствия, на момент происшествия подсудимый был пьян. Во дворе одного из домов на улице Пионерская Хабаровска он ударил ножом четырехлетнего ребенка в область лица. Своими действиями 41-летний фигурант причинил ему легкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что мужчина шел по двору жилого дома мимо бабушки, которая сопровождала внука. Последнему обвиняемый нанес удар в область лица. Когда женщина начала защищать своего внука и звать на помощь, обвиняемый скрылся с места происшествия. Фигуранта задержали в день совершения преступления.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье «Покушение на убийство и хулиганство». Государственное обвинение утвердил заместитель прокурора Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сам обвиняемый свою вину не признает.