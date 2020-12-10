В Хабаровском крае выберут темы для итоговых сочинений в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае выберут темы для итоговых сочинений в школах. Идеи работ принимают от жителей региона. Напомним, проверка знаний выпускников пройдет 5 апреля 2021 года.

- Участникам онлайн-марафона «Лучшая идея к сочинению» надо записать видеоролик о том, каким содержанием может быть наполнено итоговое сочинение по той или иной теме, о чем именно учащийся сможет рассказать, на какие знаменательные события истории России опираться в рассуждении, или примеры каких выдающихся деятелей привести, - прокомментировали в краевом минобре.

Проще говоря, школьникам подадут идею, о чем именно писать в итоговом сочинении. При написании текстов нужно опираться на литературные произведения, поэтому выпускникам можно будет рассказать о романах, рассказах, повестях, имеющим отношение к темам итогового сочинения. Темы сочинений опубликованы на сайте регионального минобра.