Шедевры Третьяковской галереи появились на заставках СберБанк Онлайн

Установить заставки в СберБанк Онлайн легко по следующему пути: «Профиль» — «Настройки» — «Приветствие».

Установить заставки в СберБанк Онлайн легко по следующему пути: «Профиль» — «Настройки» — «Приветствие».

- Современные и удобные банковские услуги остаются главным в СберБанк Онлайн, но теперь мы точно знаем, что в финансовых приложениях есть место и для искусства. Первые две серии проекта «Художники в СберБанк Онлайн» были приняты очень хорошо, и мы рады объявить о его продолжении. Спасибо, что в этом нас поддерживают такие важные художественные институции, как Третьяковская галерея, - отметил Алексей Круглов, директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка

После установки набора приветствий «Русская классика» пользователь при каждом новом входе в приложение будет видеть один из 15 шедевров русской классической живописи. Среди них произведения художников, которые сформировали представление о русском искусстве. Алексей Венецианов в 1820-е годы писал сцены из сельской жизни и учил рисованию крестьянских детей, Иван Айвазовский прославился на весь мир как выдающийся маринист, а Иван Шишкин и Алексей Саврасов на передвижных выставках, гремевших на всю страну, представили два разных взгляда на русский пейзаж. Каждый из мастеров находил свой источник вдохновения в русской жизни: для Виктора Васнецова это были старинные предания, сказки и былины, для Исаака Левитана — неброская красота природы, для Бориса Кустодиева — народные традиции и праздники.

В наборе «Живопись XX века» собраны работы выдающихся российских художников-авангардистов. Русский авангард стал примером того, как художники не боялись выходить за рамки традиционного искусства. В своём стремлении найти новый изобразительный язык они вдохновлялись яркими красками русского народного искусства, геометрическими структурами европейского кубизма и даже философией начала ХХ века. Возникли новые стили и направления: Василий Кандинский стал пионером абстрактного искусства, Казимир Малевич считал супрематизм верховенством чистого чувства и духовности в живописи. Ну и конечно, русский авангард был бы невозможен без «амазонок авангарда» - художниц Наталии Гончаровой, Любови Поповой, Александры Экстер.