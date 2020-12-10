В селах Мухен и Васильевка в Хабаровском крае отремонтировали дороги Фото: Мария ЛЕНЦ

В селах Мухен и Васильевка в Хабаровском крае отремонтировали дороги. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как объяснили в региональном минтрансе, кроме ремонтов в Хабаровске и Хабаровском районе, а также в Комсомольске-на-Амуре, в план объектов на 2020 год включили 10 участков краевых дорог.

По предварительной информации, обновили почти десятикилометровый отрезок на дороге «Подъезд к поселку Мухен» в районе имени Лазо. Подрядчики произвели досыпку обочин щебеночно-песочной смесью, установили 26 дорожных знаков, 132 метра барьерных ограждений и 43 сигнальных столбика.

Также привели в порядок четыре километра дороги на подъезде к Васильевке в Бикинском районе. Здесь досыпали обочины щебеночно-песочной смесью, нанесли дорожную разметку, установили 109 дорожных знаков, отремонтировали и установили четыре новых остановки.