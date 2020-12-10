Стало известно имя «Мисс УИС» Еврейской автономии ФОТО: УФСИН России по ЕАО

В ЕАО закончился региональный этап шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС». За победу боролись пять сотрудниц подведомственных учреждений: следственного изолятора №1, биробиджанской воспитательной колонии, лечебного исправительного учреждения №2, исправительной колонии №10 и колонии-поселения №4.

Претендентки на победу проявили свои навыки в конкурсе профессионального мастерства и творческом состязании. Сначала женщины сдавали зачеты, демонстрировали знания нормативно-правовых актов, касающихся деятельности системы исполнения наказаний. Творчество работниц УИС оценивали по шести номинациям: «Краса России», «Реклама профессии», «Танцевальный конкурс», «Ночь в музее». Было и дефиле в форме с элементами строевой подготовки и в вечернем платье.

- Лучшей признали сотрудницу исправительной колонии №10 Ирину Максимову. Данные по итогам конкурса направили во ФСИН России для участия в следующем этапе Всероссийского конкурса «Мисс УИС», - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по ЕАО.