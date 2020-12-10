В Хабаровске пройдут Пифийские игры Фото: Вячеслав РЕУТОВ

В Хабаровске пройдут Пифийские игры. Проведение международных соревнований для детей с особенностями здоровья обсудили глава региона Михаил Дегтярев и директор Союза специалистов и ведущих организаций инвалидов «Абилимпикс», международный технический эксперт по доступной среде Наталья Крель.

- Врио губернатора края поблагодарил Наталью Валерьевну за инициативу провести такое значимое мероприятие именно в Хабаровском крае. Он отметил, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют безграничные творческие способности. Правительство Хабаровского края готово в рамках этого уникального проекта поддержать потенциал не только земляков, но и всех гостей детских Пифийских игр, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, во время Пифийских игр определят победителей в восьми номинациях по 29 видам искусства. Мероприятие планируют на конец августа 2021 года. Отметим также, что проведение первых международных детских Пифийских игр – это не только большая честь и ответственность для региона, но и возможность привлечь дополнительные федеральные средства на создание в регионе безбарьерной среды.