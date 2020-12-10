Итоги регионального конкурса «Мисс УИС» подвели в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Итоги регионального конкурса «Мисс УИС» подвели в Хабаровском крае. За почетный титул боролись семь участниц - сотрудниц отделов безопасности, охраны, службы вооружения, кадров, бухгалтерии и тыла. Претендентки сдавали зачеты, готовили видеоролики с визитной карточкой о профессии и творческим выступлением.

- По итогам конкурса звание «Мисс УИС» Хабаровского края завоевала старший прапорщик внутренней службы Юлия Леснова. Девушка служит начальником склада вооружения и специальных средств службы вооружения и специальных средств ЦИТОВ УФСИН России по Хабаровскому краю, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Победительница регионального этапа далее будет представлять край в финале конкурса «Мисс УИС». Он пройдет в 2021 году в Москве.

По итогам онлайн-голосования, организованного изданием «Комсомольская правда», младшему инспектору второй категории группы надзора отдела безопасности ИК-12 прапорщику внутренней службы Ксении Молодьковой присвоили титул «Мисс Онлайн-симпатия».