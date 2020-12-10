Жителям Хабаровского края окажут бесплатную юридическую помощь в 2021 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Хабаровского края окажут бесплатную юридическую помощь в 2021 году. Между правительством края и адвокатской палатой уже заключено соглашение об оказании услуг населению. Консультации проводят адвокаты - участники государственной системы бесплатной юридической помощи в Хабаровском крае. Об этом сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Отметим также, что бесплатную юридическую помощь населению будут оказывать не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, но и в других муниципальных образованиях - в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Нанайском и Николаевском районах, в районах имени Лазо и имени Полины Осипенко. Полный список адвокатов и телефонов опубликован на сайте комитета.

Консультации проводят в том числе для инвалидов, ветеранов и пенсионеров. Подробная информация о работе специалистов также опубликована на сайте ведомства.