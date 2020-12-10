В Комсомольске-на-Амуре заработают елочные базары Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Комсомольске-на-Амуре заработают елочные базары. Для торговли новогодними деревьями определили пять площадок. По предварительной информации, приобрести хвойную красавицу можно будет на улице Ленина 14А на ярмарке «Центральная», на проспекте Интернациональный, 57 на ярмарке «Океан», на улице Кирова, 28 корпус 2 на территории «Городской рынок», на улице Орехова, 47 на площадке южнее дома №47, на улице Юбилейная, 4 рынок «Юбилейный». Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске елочные базары начнут работать с 20 декабря. К слову, подготовка к новогоднему празднику только началась, но уже случаются досадные инциденты. Например, на трассе в Хабаровском крае перевернулся грузовик с елками. Позже выяснилось, что деревья были заготовлены незаконно. Также нашлось и место вырубки.