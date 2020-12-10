Глава Хабаровского края встретился с Уполномоченным по правам человека Фото: Александр Янышев

Глава Хабаровского края встретился с Уполномоченным по правам человека. Михаил Дегтярев и Игорь Чесницкий обсудили актуальные вопросы, с которыми сталкиваются жители региона и с которыми они обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае.

- Напомним, согласно краевому закону Уполномоченный ежегодно направляет губернатору края Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края и о своей деятельности. На этот раз аналитический документ Игорь Чесницкий вручил лично Михаилу Дегтяреву, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Среди прочего стороны обсудили вопросы развития северных районов края. Также затронули проблему отсутствия системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест заключения. Были на повестке дня и вопросы, касающиеся экологии, отсутствия мест для массового летнего отдыха у воды. Над решением этих проблем планируют работать, как минимум, в течение ближайших 5-10 лет.