Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 10 декабря 2020: лечатся 299 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на утро 10 декабря 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре лечатся 582 человека. Из них у 299 пациентов официально подтвержден covid-19. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 37 человек, госпитализировали 51 пациента.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находится 29 пациентов. У двух человек, контактировавших с зараженными, только подозревают заражение коронавирусом. Также лечение получают 281 пациент с внебольничной пневмонией. За сутки с этим диагнозом госпитализировали 105 пациентов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей и гостей города юности убедительно просят избегать мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют оставаться дома.