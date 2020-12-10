Разрушение банкомата в ЕАО попало на видео Фото: УМВД России по ЕАО

Разрушение банкомата в ЕАО попало на видео. По предварительной информации, на момент инцидента мужчина был пьян. Он зашел в банк, в помещение круглосуточного обслуживания, разгромил технику и спокойно удалился. Потерпевшая сторона - представители финансовой организации - обратились с заявлением в полицию.

- Задержать злоумышленника смогли по горячим следам. Это был неоднократно судимый местный житель 1988 года рождения. Объяснить причину злодеяния не смог. Пока известно, что мужчину задержали по административной статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

На сегодняшний день правоохранители выясняют сумму ущерба, причиненного банку действиями задержанного. В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».