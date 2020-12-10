В Хабаровске отремонтировали помещение центра работы с населением «Исток» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске отремонтировали помещение центра работы с населением «Исток» в микрорайоне «Хабаровск-2». До осени 2020 года посетители видели потрескавшуюся краску на стенах, ветхую электропроводку, старые двери и оконные рамы, а также неровные пол и потолок.

В учреждении работают детские музыкальные, творческие, спортивные кружки, проводятся занятия по компьютерной грамотности, функционирует группа кратковременного пребывания детей. Преподаватели проводят индивидуальные занятия по творческому развитию и подготовке ребят к школе. Кроме того, в центр приходят люди старшего возраста, чтобы позаниматься в кружках спортивной и творческой направленности.

- На обновление помещения потратили в общей сложности 1,6 миллиона рублей. На эти деньги заменили все двери и окна, провели новую электропроводку, установили современную пожарную сигнализацию, обновили санузел. Также уложили новое напольное покрытие и выровняли стены, - рассказали в пресс-службе городской администрации.