Больше 2500 боеприпасов изъяли полицейские в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Оружие». По предварительным данным, в четвертом квартале 2020 года за незаконное хранение оружия и боеприпасов возбудили 10 уголовных дел, изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 1045 боеприпасов различного калибра, более 2380 граммов взрывчатых веществ.

- За все время проведения рейдов возбудили 47 уголовных дел за незаконное хранение оружия и боеприпасов, изъяли 34 единицы огнестрельного оружия, более 2500 единиц боеприпасов различного калибра, 7740 граммов взрывчатых веществ и три взрывных устройства, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Жителям края напоминают, хранение оружия и патронов возможно при наличии разрешения. Если вы не владелец оружия, нашли его или взяли на хранение - это незаконные действия. В этих случаях оружие надо сдать в органы внутренних дел добровольно. В этом случае человек освобождается от уголовной ответственности.