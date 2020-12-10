В Комсомольске-на-Амуре простятся с поэтом Юрием Белинским Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре простятся с поэтом Юрием Белинским. Он скончался на 72 году жизни 9 декабря. Юрий Николаевич родился в Комсомольске-на-Амуре в 1972 году. В Городе юности состоялся его дебют как поэта - в 1978 году в газете «Дальневосточный Комсомольск» опубликовали его стихи.

- Он писал о море, о военной службе и о любви. В 1997 году вышли сразу две книги поэта: «Комната плача» и «Сиреневый прогал». Это был своего рода итог его раздумий за полтора десятилетия. Юрий Белинский был членом Союза писателей России, работал в разных литературных жанрах - прозе, эссе, переводах. Многие его произведения вошли в Золотой фонд литературы России, стали классическими, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Родным и близким Юрия Николаевича выражают искренние соболезнования. В памяти людей он навсегда останется замечательным и удивительным человеком. Прощание состоится 14 декабря в 14:00 в Соборе Казанской иконы Божией Матери.