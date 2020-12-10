Подростки переоделись и спрятались в торговом центре Биробиджана Фото: Олег ЗОЛОТО

Подростки переоделись и спрятались в торговом центре Биробиджана. По предварительной информации, несовершеннолетние хотели покинуть помещение после закрытия, но их заметил охранник. Позже выяснилось, что на ребятах была новая одежда из магазина, за которую они не заплатили.

- Вызов от дежурного центра оперативного управления от сотрудников вневедомственной охраны поступил 9 декабря в 22:35. Согласно полученной информации, в одном из торговых центров города находились двое посторонних в нерабочее время, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по ЕАО.

Прибывшим правоохранителям охранник рассказал, что увидел на экране видеонаблюдения двух неизвестных и задержал их. Как выяснилось, подростки пришли в магазин, сняли верхнюю одежду и переоделись во все новое, не оплатив товар, спрятались, дождались закрытия торгового центра, а потом собирались покинуть торговый зал. Сейчас по данному факту проводят проверку.