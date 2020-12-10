Общественники пришли в мэрию Хабаровска с инициативами Фото: Администрация Хабаровска

Общественники пришли в мэрию Хабаровска с инициативами. Предложения касались незаконной рекламы, обустройства общественных территорий, строительства кадетской школы. Также речь шла о масштабных обсуждениях острых городских вопросов, оборудования лыжни в парке «Динамо», создания аллеи спортивной славы.

- Предлагалось разработать закон, направленный на борьбу с нелегальной рекламой. Также озвучили идею о необходимости финансовой поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС). Градоначальник инициативы общественности поддержал, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как отметил председатель Общественной палаты города Хабаровска Сергей Галицын, контакт с представителями муниципалитета позволил выстроить конструктивное партнерство. Члены Общественной палаты доносят проблемы местных жителей до власти и надеются, что в мэрии помогут решить их.