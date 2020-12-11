Обстановка в Хабаровском крае 11 декабря 2020: погода, радиация, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 11 декабря, в Хабаровске без существенных осадков, возможен небольшой снег, ночью -14 -12, днем -9 -7, ветер юго-западный 6-11 м/с. На юге края местами небольшой снег, ночью -17 -13, днем -11 -6, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах местами небольшой снег, ночью -23 -13, днем -17 -4, ветер западный, юго-западный 3-11 м/с. В северных районах преимущественно без осадков, ночью -25 -13, днем -22 -8, ветер западный, северо-западный 3-13 м/с, на побережье местами порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 10 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений в крае 27928.