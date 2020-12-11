В аэропорту Хабаровска заработал пункт экспресс-диагностики COVID-19 ФОТО: аэропорт Хабаровска

В международном аэропорту Хабаровска заработал пункт экспресс-диагностики COVID-19. Сдать анализ могут все желающие. Для этого нужно обратиться в пункт экспресс-диагностики, расположенный в общей зоне на первом этаже, справа от зала прилета. Режим работы: ежедневно с 7:00 до 15:00. Исследование проводят при отсутствии симптомов острой респираторной инфекции.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, чтобы получить услугу, надо пройти онлайн-регистрацию и оплатить услугу на сайте лаборатории «АрхиМед» или по QR-коду. Для исследования берут мазок изо рта и носоглотки, само исследование проводят методом ПЦР с помощью современных тест-систем EMG.

Отметим также, что аналогичные экспресс-тестирования на COVID-19 проводят в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. На Дальнем Востоке их впервые станут использовать в пункте экспресс-диагностики аэропорта Хабаровска.