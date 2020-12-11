Осужденные в Хабаровском крае напекли хлеб для онкодиспансера и больницы Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае напекли хлеб для онкодиспансера и Краевой клинической больницы №1. Выпечку в учреждениях закупают в рамках заключенных контрактов. Также продукция пользуется спросом у регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

- Общая сумма заключенных контрактов на поставку хлебобулочной продукции - более двух миллионов рублей. Для выпечки хлеба исправительное учреждение дополнительно закупило две хлебопечи к имеющимся трем, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - Сами заказчики считают, что хлебобулочные изделия из исправительной колонии №3 отвечают установленным стандартам качества, имеют хороший вкус и вид.

На производстве работают осужденные, прошедшие обязательное обучение в профессиональном образовательном учреждении здесь же, в колонии, по специальности «пекарь». К слову, в исправительных колониях осужденных готовы обучать более чем по 30 рабочим специальностям, востребованным на региональном рынке труда.