«Пассажиры радуют»: в Хабаровске подвели итоги очередного «масочного» рейда Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске провели очередной рейд по проверке соблюдения противоэпидемических мер в общественном транспорте. На остановке «Южнопортовая» сотрудники мэрии и ГИБДД досматривали автобусы. В поле их зрения попали 40 машин.

- Так, в автобусах маршрутов №№24 и 81 вывили водителей без масок. Пассажиры же, наоборот, в последнее время радуют - около 80 процентов всех людей в общественном транспорте используют средства индивидуальной защиты на всем пути следования, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, соблюдение масочного режима в городском общественном транспорте проверяют с марта. По последним данным, общее число проверок - 648, досмотрели 12646 автобусов. Кроме того, мероприятия с участием полицейских проводят еженедельно с 29 мая. На сегодняшний день выполнили уже 48 рейдов. Стражи порядка вместе с муниципалами проверили 1382 автобуса и выписали 45 протоколов о нарушении масочного режима.