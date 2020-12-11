В Хабаровске водитель сбежал с места аварии, в которой пострадал человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровске водитель сбежал с места аварии, в которой пострадал человек. Происшествие случилось 10 декабря на пересечении улиц Ленина и Волочаевская. По предварительной информации, машина поздно вечером ехала по улице Ленина, водитель намеревался повернуть на улицу Волочаевскую в сторону Уссурийского бульвара. Однако в районе дома №116 по улице Волочаевсой наехал на пешехода. Последний переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

- У пострадавшего диагностировали перелом шейки правой бедренной кости со смещением отломков, ушиб века и окологлазничной области, мягких тканей на бедре, - рассказал информированный источник.

На сегодняшний день известно, что ни личность водителя, ни данные машины пока установить не удалось. Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Пожалуйста, уважайте других участников дорожного движения.