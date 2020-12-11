Обстановка в Хабаровске 11 декабря 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на утро 11 декабря, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодного и горячего водоснабжения, отопления. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 24,4 тонны противогололедных средств, собрали и вывезли с улиц 211,4 кубометра снега и мусора.

- Также за минувшие сутки в Хабаровске эвакуировали 16 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 38 дорожных аварий, три пожара и два возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 928 раз, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава на 10 декабря, за сутки COVID-19 диагностировали 235 жителям Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии - 20040 человек. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности и социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, чаще мойте руки, делайте регулярно влажную уборку в помещениях.