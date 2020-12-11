Один миллион бонусов можно получить в новогодней геймификации «Снежный шар»

Программа лояльности «СберСпасибо» и платежная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок - геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.

Все держатели Mastercard, участвующие в программе лояльности «СберСпасибо», смогут до 15 января 2021 года присоединиться к акции «Снежный шар». Для этого нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе на сайте или в мобильном приложении программы.

После регистрации, выполняя простые задания с картой Mastercard, участники получат игровые ходы и призы за каждый ход. Чем больше ходов будет сделано, тем выше шанс получить главный приз.

В «Снежном шаре» спрятаны призы:

- дополнительные бонусы;

- повышенные бонусы в разных категориях покупок;

- главный приз - 1 000 000 бонусов.

Как рассказал Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо», Сбер совместно с Mastercard запустили новогоднюю акцию, где по традиции будет много подарков. Ищите их не под елкой, а в «Снежном шаре».

Светлана Волошенко, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России отметила, что для держателей карт Mastercard вместе со «СберСпасибо» создали акцию, которая сделает процесс оплаты покупок в этот период не только выгодным, но и увлекательным.