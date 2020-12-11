В Хабаровской туберкулезной больнице начали выдавать продуктовые наборы Фото: Правительство Хабаровского края

В хабаровской туберкулезной больнице начали выдавать продуктовые наборы. По предварительным данным, помощь будут оказывать до конца 2021 года. Акцию проводят совместно с хабаровским краевым отделением «Российский Красный Крест» на деньги президентского гранта почти в три миллиона рублей.

- Такой подход должен помочь в решении проблемы - отрыва пациента от лечения. Процент таких людей в крае составляет от 11 до 25 процентов. Перерыв происходит по разным причинам: низкая социальная адаптация, наличие вредных привычек или нехватка средств к существованию. Длительное лечение сказывается на материальном положении, - рассказал главный врач туберкулезной больницы, главный внештатный специалист-фтизиатр краевого минздрава Павел Харитонов.

Отметим также, что стоимость одного набора около 600 рублей. Раз в месяц продукты будут выдавать тем, кто не пропускает прием медикаментов. Корме того, пациентам предложат средства гигиены, постельные принадлежности, одежду и обувь.