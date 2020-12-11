В Хабаровске отметят 100-летие со дня рождения Алексея Черного Фото: Александр Янышев

В Хабаровске отметят 100-летие со дня рождения Алексея Черного. Программа по подготовке празднования уже стартовала. Напомним, в 1962-1970 годах он возглавлял хабаровский крайисполком, а в период 1970-1988 годов занимал пост первого секретаря крайкома КПСС - фактически был в то время главой региона.

Как отметил врио губернатора края Михаил Дегтярев, за годы руководства Алексея Черного построили новые промышленные и сельхозпредприятия и соцобъекты. Его опыт нужно перенимать.

В рамках празднования проведут более 300 памятных мероприятий, рассчитанных на разные возрастные группы и предполагающих всевозможные форматы. Напомним, 100 лет со дня рождения Алексея Черного исполняется 23 февраля 2021 года. В этот же месяц стартует историко-документальный проект «Эпоха А. К. Черного в архивных документах».

Подготовкой мероприятий будут заниматься специалисты министерства, администрации городов и районов края, общественные организаций, историки и журналисты.