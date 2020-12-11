В Театральном сквере Хабаровска соберут символы местных театров Фото: Администрация Хабаровска

В Театральном сквере Хабаровска соберут символы местных театров. На территории уже появились скульптуры «Триада» и «Драма». Завершить работы планируют до 18 декабря. Постаменты для символов Театра юного зрителя, краевого Музыкального театра и хабаровского Театра кукол уже готовы.

- Бронзовую композицию, посвященную хабаровскому краевому Театру драмы надежно закрепили, чтобы уберечь ее от вандалов. По соседству с ней находится литая из бронзы «Триада», украсившая собою в сквер на прошлой неделе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Композиции для Театрального сквера отливают из бронзы, шлифуют, тонируют, покрывают лаком и спецсоставом, который будет сохранять металл от образования патины. На изготовление каждой фигуры литейщики тратят в среднем по 10 дней.

К слову, в планах преобразить центральную аллею и детский городок.